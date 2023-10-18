Серхио Перес высказался о предстоящих Гран-при США и Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о предстоящем участии в Гран-при США и Мексики. Этап в Остине пройдёт с 20 по 22 октября. Мексиканский этап состоится с 27 по 29 октября.

«С нетерпением жду следующих нескольких гоночных недель. Остин и Мексика – две мои любимые недели в году. В обоих местах у меня такая невероятная поддержка. Для меня это многое значит. Иногда в машине поддержку не слышишь, но её можно почувствовать. Я знаю, что должен показать себя с лучшей стороны на «Трассе Америк». Это увлекательная трасса, и я уверен, что мы сможем там здорово выступить.

На прошлой неделе я был в Милтон-Кинсе и очень усердно работал с командой, чтобы убедиться, что мы максимально подготовлены к предстоящим неделям. У меня было несколько продуктивных разговоров. Я встречался с инженерами, чтобы быть уверенным, что мы знаем, что нужно делать, пошло ли что-то не так, и как мы можем стать ещё лучше», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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