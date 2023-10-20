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«Да и да». Стролл лаконично ответил на вопросы о выступлениях в Ф-1 и отношениях в команде

«Да и да». Стролл лаконично ответил на вопросы о выступлениях в Ф-1 и отношениях в команде
Дф
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Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, который в восьми последних гонках столкнулся с чередой неудач и набрал лишь три очка, ответил на вопросы, касающиеся его положения в Формуле-1 и конкретно в команде.

Напомним, на Гран-при Катара Лэнс Стролл предстал в гневном состоянии после неудачной квалификации и в итоге толкнул физиотерапевта команды и грубо общался с журналистами на пресс-конференции. В преддверии Гран-при США, которое пройдёт в Остине, канадского гонщика спросили, поладил ли он вновь с человеком, которого толкнул, и по-прежнему нравится ли ему выступать в Формуле-1.

«Да и да», — приводит ответ Стролла Motorsport.

В текущем сезоне канадец занимает 10-е место в личном зачёте, в то время как его напарник Фернандо Алонсо расположился на четвёртой позиции и опережает Стролла на 136 очков.

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