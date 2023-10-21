Шарль Леклер вошёл в топ-15 по числу поулов в Формуле-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, одержав победу в квалификации Гран-при США, завоевал 21-й поул в Формуле-1 и вошёл в топ-15 по этому показателю за всю историю чемпионата. Монегаск опередил чемпиона 1996 года Деймона Хилла и Валттери Боттаса, у которых по 20 поулов за карьеру. Возглавляет рейтинг по-прежнему Льюис Хэмилтон, на счету которого 104 поул-позиции.

Для «Феррари» же этот успех стал уже 247-м в истории. «Скудерия» удерживает рекорд по числу поулов с июля 1990 года, когда итальянской команде удалось превзойти «Лотус».

Отметим, что Гран-при США в эти выходные проходит в формате с субботним спринтом, а прошедшая квалификация определяет расстановку на стартовой решётке воскресного заезда. Первый ряд с Леклером разделит Ландо Норрис, а следом за ними расположатся Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Джордж Расселл.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен лишён своей последней попытки за нарушение границ трассы и в воскресенье стартует лишь шестым.