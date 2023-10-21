Хэмилтон сравнял счёт с Расселлом в квалификационной дуэли

В квалификации Гран-при США, который проходит в этот уикенд на «Трассе Америк» в Остине, Льюис Хэмилтон в девятый раз в сезоне опередил своего партнёра по «Мерседесу» Джорджа Расселла и сравнял счёт с напарником во внутрикомандной квалификационной дуэли.

«Мерседес» — единственная команда, в которой равный квалификационный счёт, а наименьший разрыв у пилотов «Альфа Таури» — Даниэль Риккардо, уступив Юки Цуноде, проигрывает японцу со счётом 2:1.

Среди неожиданных результатов стоит выделить Гуаньюя Чжоу, который в шестой раз опередил Валттери Боттаса, а также успех Кевина Магнуссена — в четырёх последних квалификациях он трижды оказывался выше Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Сезон-2023. Квалификационные дуэли:

«Мерседес»: Расселл — 9:9 — Хэмилтон;

«Альфа Таури»: Цунода — 2:1 — Риккардо;

«Феррари»: Леклер — 11:7 — Сайнс;

«Альпин»: Гасли — 11:7 — Окон;

«Альфа Ромео»: Боттас — 12:6 — Чжоу;

«Хаас»: Хюлькенберг — 12:6 — Магнуссен;

«Макларен»: Норрис — 13:5 — Пиастри;

«Ред Булл»: Ферстаппен — 16:2 — Перес;

«Астон Мартин»: Алонсо — 16:2 — Стролл;

«Уильямс»: Албон — 18:0 — Сарджент.

Лучшим в квалификации Гран-при США стал Шарль Леклер. В воскресенье он разделит первый ряд стартовой решётки с Ландо Норрисом, а следом за ними расположились Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Джордж Расселл. Макс Ферстаппен был лишён последней попытки за нарушение границ трассы и в воскресном заезде стартует только шестым.

Отметим, что этап в Остине в этот уикенд проходит в формате со спринтом — в субботу гонщиков ждёт ещё одна квалификационная сессия, а также короткая гонка.