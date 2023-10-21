Фернандо Алонсо впервые в этом сезоне не попал в топ-10 в квалификации

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые в этом сезоне не прошёл в третий сегмент, показав 17-й результат в квалификации Гран-при США.

После перехода в «Астон Мартин» в конце 2022 года Алонсо неизменно выходил в третий сегмент квалификации. Накануне эта серия оборвалась.

Напомним, победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого этот поул стал 21-м в карьере. Первый ряд с Леклером разделит Ландо Норрис, а следом за ними расположатся Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Джордж Расселл. Действующий чемпион Макс Ферстаппен лишён своей последней попытки за нарушение границ трассы и в воскресенье стартует лишь шестым.

Напомним, Гран-при США проходит в Остине с 20 по 22 октября.