Риккардо заявил, что пропуск этапов не повлиял на его результат в квалификации ГП США

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался после возвращения за руль болида. Напомним, Риккардо, пропустивший пять этапов из-за перелома руки, накануне показал 15-й результат в квалификации Гран-при США.

«Мой результат не связан с рукой, так что его можно назвать положительным. За рулём ты испытываешь адреналин и всё такое, именно поэтому я не поехал в Катар. Я хотел просто сесть за симулятор и проработать четыре дня подряд.

Я просто сказал команде: «Оставьте меня, я буду ехать, пока не устану или не заболею», так что я благодарен им за это. Хотелось бы, чтобы результат был лучше, но рука чувствовала себя здорово.

Моя форма позволила мне чувствовать себя хорошо, хотя очевидно, что здесь жарко и это очень физически затратная трасса. Я чувствую, что справился с этим довольно хорошо.

Я постараюсь поработать над некоторыми вещами за ночь, ведь машину изменить нельзя, но нам всегда есть чему учиться.

На тренировке я почувствовал, что набрал хорошую скорость. На первых двух кругах я чувствовал себя уверенно. Это был признак того, что машина улучшилась. Было тяжело из-за того, что тренировка только одна, но во время квалификации я почувствовал, что дошёл до точки, когда мне не удавалось улучшить время, как бы я ни старался ехать быстрее. Мне казалось, что мы вышли на плато.

Я чувствую, что мы подошли к тому моменту, когда мы всё ещё пытаемся найти в машине больше возможностей. Очевидно, что на этой трассе очень высокая скорость, особенно в первом секторе, и при таких температурах нам, вероятно, всё ещё нужно немного больше прижимной силы.

В каком-то смысле, конечно, я ещё не очень хорошо знаю машину, поэтому мне ещё многое предстоит изучить и опробовать. Но всё было в порядке. На самом деле я не хочу сказать, что моё отсутствие повлияло на выступление, возможно, немного с точки зрения настройки», — приводит слова Риккардо Speedcafe.