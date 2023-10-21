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Ютубер показал, как разбил на бездорожье Lamborghini Huracan Sterrato

Ютубер показал, как разбил на бездорожье Lamborghini Huracan Sterrato
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На YouTube появилась полная запись заезда модифицированной Lamborghini Huracan Sterrato по гравийной дороге, в ходе которого автомобиль взлетел на трамплине и во время приземления получил повреждения подвески. Кадры этого заезда Марк МакКанн публиковал ранее, но в первом видео момент приземления был вырезан. Теперь же ютубер продемонстрировал прыжок с разных ракурсов и подробнее рассказал о повреждениях автомобиля.

Права на видео принадлежат Марку МакКанну. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Mark McCann.

Lamborghini Huracan Sterrato, показанная на видео, была подготовлена для заездов по бездорожью. Так, спорткар получил подвеску с большим ходом и более высокий дорожный просвет, а также ряд других небольших модификаций. При этом сам автор видео отмечает, что при доработке машины использовались те же детали, которые применяются в серийных версиях Lamborghini Huracan, поэтому автомобиль нельзя считать внедорожником.

В видео Марк МакКанн отмечает, что в результате приземления у Lamborghini оказались повреждены бампер, нижняя часть кузова, а также элементы подвески и рулевого управления.

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