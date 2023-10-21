Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер высказался об ошибке, из-за которой Ферстаппен лишился поула в квалификации ГП США

Хорнер высказался об ошибке, из-за которой Ферстаппен лишился поула в квалификации ГП США
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при США. Напомним, нидерландский гонщик лишился лучшего времени из-за нарушения границ трассы и будет стартовать в гонке с шестой позиции.

«Казалось, что поул будет нашим. Небольшая блокировка в первом повороте поставила Макса в тупик, поэтому ему пришлось выкладываться по полной. Он пытался, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось, но тем интересней будет воскресная гонка.

Нелегко сделать машину идеальной во всех аспектах. Жаль, что у нас отняли последний круг, Макс бы получил поул, но его нет, поэтому нам предстоит немного поработать, стартуя с шестой позиции.

Можем ли мы победить? Это сложно, но возможность есть всегда», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Материалы по теме
Хельмут Марко назвал причины слабой формы «Ред Булл» в квалификации Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android