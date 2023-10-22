Норрис: «Макларен» выглядел гораздо лучше «Феррари»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о спринтерской гонке, в которой ему удалось занять четвёртое место, и заявил, что ощущает превосходство болида его команды над болидом «Феррари».

«Это была хорошая гонка, несмотря на тяжёлое начало. Поскольку Карлос [Сайнс] стартовал на «софтах», нам потребовалось немного времени, чтобы обогнать его. Однако когда я сделал это, наш темп казался очень, очень сильным — намного лучше, чем у «Феррари». Ещё один круг, и мы могли бы опередить Шарля [Леклера] и занять третье место. У нас много позитивных сигналов на завтрашний день. Это был хороший день и хорошая подготовка к завтрашнему Гран-при», — приводит слова Норриса после субботних заездов F1i.

Отметим, что напарник Норриса Оскар Пиастри занял 10-е место по итогам квалификации, тогда как Шарль Леклер и Карлос Сайнс финишировали третьим и шестым, соответственно.