«Мы считали так 12 лет». Вольф сказал, что нужно изменить в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф, комментируя итоги минувшего Гран-при США, признался, что его команде необходимо улучшать среднее время проведения пит-стопов.

«Наше мнение на протяжении последних 12 лет заключалось в том, что мы не должны быть чемпионами мира по пит-стопам, что нам нужно лишь избегать медленных пит-стопов. Сейчас же мы понимаем — конкуренция выросла настолько, что нам необходимо прибавлять здесь.

Это касается и оборудования, и исследований, а также того, что мы настроены избегать пит-стопов продолжительностью 3-3,5 секунды, потому что это тоже играет свою роль», — приводит слова Вольфа издание Autosport.

Ранее в интервью Вольф прокомментировал дисквалификацию Льюиса Хэмилтона после Гран-при США.