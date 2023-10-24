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SP-8 построена на базе F8, но вобрала черты Ferrari Roma и 296 GTB

Ferrari показала новый уникальный проект — это родстер без крыши
Ferrari SP-8
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Ferrari представила уникальную модель на базе спайдера F8 — родстер без крыши SP-8. Проект, созданный в единственном экземпляре для тайваньского клиента, подготовлен командой дизайнеров Флавио Манцони из стайлинг-центра Ferrari.

Ferrari SP-8

Ferrari SP-8

Фото: ferrari.com

Ferrari SP-8 получила ту же компоновку шасси, что и Ferrari F8, а также аналогичный двигатель — 3,9-литровый твин-турбо V8. Одной из главных задач инженеров стала проработка аэродинамики, чтобы в отсутствие верха обеспечить эффективность кузова и акустический комфорт водителя.

Задние фонари со специальными линзами SP-8 унаследовала у Ferrari Roma, а ветровое стекло и наконечники выхлопной трубы взяты у 296 GTB. Кроме того, пятиспицевые колёсные диски — современная интерпретация ободов Ferrari F40.

Салон Ferrari SP-8

Салон Ferrari SP-8

Фото: ferrari.com

Автомобиль можно увидеть на выставке на трассе «Муджелло» в дни Finali Mondiali Ferrari 2023, которые продлятся до 29 октября.

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