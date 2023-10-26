На аукцион выставлен редчайший Mercedes-Benz, созданный вместе с McLaren

На аукцион RM Sotheby’s выставлен редкий Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 года выпуска. Это редкая «заряженная» версия разработанного совместно с McLaren в 2000-х годах суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren, который в 2006 году получил модификацию 722 Edition.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition появилась в 2006 году и была названа в честь победы Стирлинга Мосса и Дениса Дженкинсона в гонке «Милле Милья» 1955 года. В той гонке экипаж выступал на Mercedes-Benz 300 SLR под номером 722.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Фото: rmsothebys.com

От базовой версии 722 Edition отличает увеличенная до 641 лошадиной силы мощность двигателя, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,6 секунды. Максимальная скорость Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition — 337 км/ч. В общей сложности было выпущено лишь 150 таких автомобилей.

Аукцион состоится в Лондоне 4 ноября. Ожидаемая цена лота — $ 500 тысяч.