«Раздражает и постоянно ломается». Alpine A110 назвали самым разочаровывающим автомобилем

По результатам опроса, проведённого компанией Which? среди 50 тысяч британских автовладельцев французский спорткар Alpine A110 оказался самым разочаровывающим автомобилем.

Так, лишь 60% водителей Alpine A110 признали в опросе, что довольны машиной. Среди распространённых претензий к суперкару Which? отмечает, что у него слишком маленький багажник и слабая медиасистема. «Порой эта машина раздражает, сиденье отрегулировать почти невозможно», — цитирует Which? одного из участников опроса. «Она постоянно ломается. Если возникла проблема, она обязательно будет серьёзной», — приводит компания слова другого владельца Alpine A110.

В пятёрку наиболее разочаровывающих автомобилей также попали MG ZS, Fiat 500, Audi A3 Saloon и Citroen C3.

Возглавила рейтинг самых полюбившихся британцам машин Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, а на второй позиции расположилась Skoda Superb Estate. В топ-5 также вошли Honda Jazz Crosstar, Kia EV6 и Mazda MX-5 Convertible.