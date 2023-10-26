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Раскрыто новое название, которое может получить «Альфа Таури»

Раскрыто новое название, которое может получить «Альфа Таури»
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Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» может изменить название на Racing Bulls. Как рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд, это может произойти по воле «Ред Булл». По его словам, анонс может последовать в ближайшее время.

Кроме того, по сведениям Сейвуда, у итальянской команды не будет титульного спонсора. Вместо этого она будет представлять группу различных брендов, желающих получить рекламу за счёт Формулы-1. Одним из спонсоров может стать популярный у молодёжи сервис Cash App, что говорит, отмечает Джо, в пользу того, что ставка может быть сделана на повышения интереса к команде у молодого поколения.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:

Сейвуд также рассказал, что Ландо Норрис отказался от контракта с «Ред Булл» на сезон-2024 из-за веры в «Макларен».

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Источник: Норрис отказался от контракта с «Ред Булл» на сезон-2024 из-за веры в «Макларен»
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