Организаторы Гран-при Мексики сокращают количество людей в паддоке для безопасности

Директор по маркетингу Гран-при Мексики Родриго Санчес сообщил, что руководство этапа планирует сократить количество людей в паддоке для обеспечения безопасности.

«Мы работаем рука об руку с Формулой-1, чтобы понять, как мы можем уменьшить количество запросов.

Поступает много заявок от команд и спонсоров, и мы должны найти способ сделать эти списки как можно меньше, чтобы у нас была гораздо более комфортная обстановка в паддоке.

Те немногие, кто имеет привилегию входить в эту закрытую часть на трассе, должны знать, как вести себя определённым образом, и требовать от них примерного поведения. В противном случае гонка не сможет состояться», – приводит слова Санчеса Motorsport.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ред Булл» нанял двух телохранителей Максу Ферстаппену, которые будут сопровождать пилота на Гран-при Мексики.