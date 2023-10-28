Хэмилтон показал, как пьёт безалкогольную текилу во время Гран-при Формулы-1

Семикратный чемпион мира британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился с подписчиками социальной сети фотографиями своей безалкогольной текилы под брендом Almave.

Хэмилтон опубликовал несколько фотографий, на которых он восстанавливается после первой свободной тренировки Гран-при Мексики и пьёт безалкогольную текилу собственного производства.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Хэмилтон показал 11-й результат в первой свободной тренировке Гран-при Мексики, который проходит с 27 по 29 октября.

Напомним, ранее стало известно, что британский гонщик будет заниматься производством безалкогольной текилы под брендом Almave. Сам Хэмилтон отметил, что любит вкус текилы, но не всегда хочет употреблять алкоголь, поэтому обратился к специалистам для создания подобного продукта.