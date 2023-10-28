Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон показал, как пьёт безалкогольную текилу во время Гран-при Формулы-1

Хэмилтон показал, как пьёт безалкогольную текилу во время Гран-при Формулы-1
Комментарии

Семикратный чемпион мира британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился с подписчиками социальной сети фотографиями своей безалкогольной текилы под брендом Almave.

Хэмилтон опубликовал несколько фотографий, на которых он восстанавливается после первой свободной тренировки Гран-при Мексики и пьёт безалкогольную текилу собственного производства.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Хэмилтон показал 11-й результат в первой свободной тренировке Гран-при Мексики, который проходит с 27 по 29 октября.

Напомним, ранее стало известно, что британский гонщик будет заниматься производством безалкогольной текилы под брендом Almave. Сам Хэмилтон отметил, что любит вкус текилы, но не всегда хочет употреблять алкоголь, поэтому обратился к специалистам для создания подобного продукта.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон будет выпускать безалкогольную текилу под брендом Almave
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android