В Германии заметили прототип дорожной версии гоночной Audi R8 GT3

Неподалёку от немецкой трассы «Нюрбургринг» замечена дорожная версия гоночной машины Audi R8 GT3 с регистрационными номерами. На то, что это именно гоночный автомобиль, указывают массивное заднее антикрыло, агрессивная форма переднего капота и закрылки по бокам от колёсных арок. Фотографии новинки публикует CarBuzz.

По данным издания, эта версия машины создана Scherer Sport, которая занимается подготовкой автомобилей Audi к гонкам GT. Так, в минувшем сезоне экипаж Scherer Sport на Audi R8 LMS Evo выиграл марафон «12 часов Монцы» в рамках первенства 24H GT Series.

Предполагается, что Scherer Sport выпустит серию в сотню автомобилей на базе Audi R8 GT3. В дорожной версии машина получит 5,2-литровый двигатель V10 и сможет претендовать на звание одной из самых быстрых серийных Audi в истории. Кроме того, эта версия может стать последней в истории R8 — в августе немецкая компания заявила, что 2023-й станет её последним модельным годом.