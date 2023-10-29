«Макларен» устроил встречу Ландо Норриса с юным фанатом в его день рождения

Команда Формулы-1 «Макларен» устроила встречу Ландо Норриса с юным болельщиком, поддержавшим британца на проходящем Гран-при Мексики.

Мальчик по имени Мило пришёл на ивент с плакатом: «Привет, Ландо!!! Я твой мексиканский болельщик номер один. Не мог бы ты, пожалуйста, сделать со мной фото. В воскресенье мой день рождения, и это моё единственное желание!!! Удачной гонки».

Фото: McLaren F1

Напомним, гонка Гран-при Мексики состоится сегодня, 29 октября, начало – в 23:00 мск. Действующим победителем этапа является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа.