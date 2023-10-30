Nissan превратил спорткар в машину для ралли

В преддверии выставки SEMA компания Nissan показала два новых проекта, призванных подчеркнуть спортивные традиции марки. Один из них — реплика Datsun 240Z, который в 1971 году выиграл ралли «Сафари», входивший в зачёт чемпионата мира по классическому ралли.

Реплика Datsun 240Z и Nissan Safari Rally Z Фото: Nissan

Второй же проект представляет собой уникальный автомобиль Nissan Safari Rally Z — раллийную машину, подготовленную Tommy Pike Customs. По сравнению с оригинальным Nissan Z, раллийная версия получила усовершенствованную подвеску и более надёжные, подготовленные к пыльному бездорожью элементы. Safari Rally Z оснащён тюнингованным AMS двигателем VR30DDTT мощностью свыше 400 лошадиных сил с крышкой из углеродного волокна.

Nissan Safari Rally Z Фото: Nissan

Обе новинки можно будет увидеть на SEMA, которая пройдёт с 31 октября по 3 ноября в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее в Nissan показали рендеры нового электромобиля, который называют электрическим GT-R.