На аукцион выставлен Range Rover королевы Елизаветы II

На площадке Iconic Auctioneers выставлен на продажу Range Rover 2004 года выпуска, который ранее принадлежал королеве Великобритании Елизавете II.

Автомобиль построен специальным подразделением Land Rover Special Vehicle Operations. Машину отличают модифицированная передняя решётка, чехлы на сиденья, боковые подножки, а также специфичные для автомобиля Её Величества двойные переключатели на задних окнах и задние поручни для комфортной посадки в машину и выхода из неё.

Права на видео принадлежат Iconic Auctioneers. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Iconic Auctioneers.

Аутентичность машины подтверждает видео, имеющееся в распоряжении Iconic Auctioneers, на котором чётко виден номерной знак автомобиля, когда Елизавета II находится в нём.

Аукцион продлится до 11 ноября. Организаторы отмечают, что стоимость этого автомобиля составляет € 57–68 тыс., однако цена лота, учитывая провенанс, может оказаться немного выше.