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Серхио Перес рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру

Серхио Перес рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что хотел бы завершить карьеру именно в австрийской команде.

«Да, я бы с удовольствием [завершил карьеру в «Ред Булл»]. Эта команда предоставила мне уникальную возможность, и я горжусь тем, что являюсь её частью», — приводит слова Переса GPFans со ссылкой на L'Equipe.

В настоящий момент в активе Переса 240 очков в общем зачёте пилотов. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул. На его счету 491 балл. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Ферстаппен предположил, что нужно было делать Пересу, чтобы избежать аварии на Гран-при Мексики, завершившейся сходом мексиканца.

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