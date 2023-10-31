Серхио Перес ответил на вопрос, будет ли бороться за титул в следующем году

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что сейчас сосредоточен на том, чтобы вернуться в свою лучшую форму.

«Буду ли я бороться за титул в следующем году? На данный момент моя цель — вернуться к своей лучшей форме. Я на сто процентов сосредоточен на этом», — приводит слова Переса GPFans со ссылкой на L'Equipe.

В настоящий момент на счету мексиканского гонщика 240 очков в общем зачёте пилотов. Серхио занимает второе место. Лидером является его товарищ по команде Макс Ферстаппен, в чьём активе 491 балл. Топ-3 замыкает британский пилот Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес».

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