Ферстаппен рассказал, какой гоночный аспект «Ред Булл» улучшил по ходу сезона

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что его команде удалось преуспеть в решении проблемы со стартами, которая возникала в начале сезона.

«Старты, вероятно, не были нашей самой сильной стороной в начале сезона, но, безусловно, все три старта, которые были в Мексике, были как на космическом корабле. Болид просто выполняет наши процедуры немного лучше: есть понимание сцепления резины, настройки сцепления, и я считаю, что мы просто стали немного более внимательными в этом.

В начале года у нас была небольшая проблема, но потом мы её устранили, но, думаю, мы всё равно неправильно поступили в Мексике с температурой шин и с настройками сцепления. Это всё очень чувствительно. Возможна небольшая пробуксовка колёс или недостаточное взаимодействие. Очень сложно сделать всё правильно», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.