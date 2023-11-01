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Хэмилтон высказался о борьбе с Пересом за второе место в общем зачёте пилотов

Хэмилтон высказался о борьбе с Пересом за второе место в общем зачёте пилотов
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом за второе место в общем зачёте пилотов. По словам Хэмилтона, этот момент не является для него принципиальным. Гораздо важнее, по словам британца, завоевание «Мерседесом» второго места в Кубке конструкторов.

«Честно говоря, для меня это не будет иметь большого значения. Не так важно, буду ли я вторым или третьим. Гораздо важнее, чтобы команда заняла второе место в Кубке конструкторов. Вот на чём я сейчас сосредоточен. Но если получиться занять второе место в общем зачёте пилотов, это будет приятным бонусом», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

В настоящий момент в активе Переса 240 очков. У Хэмилтона 220 баллов. В Кубке конструкторов «Мерседес» сейчас на втором месте (371 очко). На третьем месте «Феррари» (349 баллов).

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