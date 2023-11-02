Источник: Перес обсудит новый контракт с «Ред Булл» в конце сезона

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес обсудит с австрийской командой новый контракт по окончании сезона, сообщает издание Total Motorsport.

Сообщается также, что одним из ключевых пунктов переговоров является возможность заключения нового двухлетнего контракта, который охватит 2024 и 2025 годы.

Напомним, Перес начал текущий сезон с четырёх подиумов в пяти гонках, однако затем наступила череда нестабильных выступлений, из-за которых общественность начала активно распространять слухи о возможном уходе мексиканца из «Ред Булл». Руководство же австрийского коллектива неоднократно заявляло, что мексиканца готовы и дальше поддерживать в команде.

Ранее Перес высказался о предстоящем Гран-при Бразилии.