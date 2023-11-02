Формула-1 подтвердила проведение этапа в Абу-Даби

Стало известно о судьбе Гран-при Абу-Даби, который был запланирован на окончание ноября. Напомним, ранее сообщалось, что этап может быть отменён в связи в вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной.

Как сообщает Racingnews365, ссылаясь на представителя Формулы-1, гонка состоится. Все стороны, в том числе команды и их руководители, были уведомлены о позиции Формулы-1 и контексте будущих указаний.

Ранее обозреватели Формулы-1 Крис Медланд и Альберт Фабрега также подтвердили, что проведению этапа в Абу-Даби ничего не угрожает.

«Некоторые говорят, что Гран-при Абу-Даби этого года находится под риском, но Формула-1 заявила, что это не тот случай. Мне сказали, что решения не последует, и, без сомнений, гонка будет проведена», — написал Медланд в своих соцсетях.

«Гран-при Абу-Даби не находится под риском и состоится без проблем», — написал Фабрега.