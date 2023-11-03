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В Китае показали самый аэродинамичный электрокар в истории

В Китае показали самый аэродинамичный электрокар в истории
Новый проект Chery
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В китайских социальных сетях появились первые изображения нового проекта Chery. На фотографиях и видео, появившихся в Weibo, прототип электрического автомобиля проходит испытания в аэродинамической трубе.

Новый проект Chery

Новый проект Chery

Фото: Chery

Согласно заявлениям Chery, машина достигла коэффициента аэродинамического сопротивления в 0,168 Cd, что делает её самым аэродинамичным серийным электрокаром в истории.

Подробностей о новом EV от Chery пока нет, но известно, что дизайнеры вдохновлялись обликом тунца, чтобы создать наиболее обтекаемый кузов. Кроме того, при разработке использовались технологии искусственного интеллекта, который применялся в двух тысячах «кейсах оптимизации».

Новый проект Chery

Новый проект Chery

Фото: Chery

Отметим, что в данный момент серийным электрокаром с наименьшим коэффициентом аэродинамического сопротивления является Lightyear 0 с 0,175 Cd. Также в тройку лидеров входят Lucid Air (0,197 Cd) и Mercedes EQS (0,200 Cd).

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