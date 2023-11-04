Лэнс Стролл поделился планами на 2024 год

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о настрое на следующий год на фоне слухов о возможном завершении карьеры в конце текущего сезона.

«Мой план заключается в том, чтобы остаться здесь в следующем сезоне. Вы знаете, что этот год временами складывался тяжело. У нас было несколько позитивных моментов, но случались и разочаровывающие дни в последнее время. Но мой план — продолжить выступления в следующем сезоне», – приводит слова Стролла GrandPX.news.

Напомним, накануне Стролл продемонстрировал третье время в квалификации Гран-при Бразилии. Лучший результат в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября.