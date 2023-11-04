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Угонщик убеждал полицию, что McLaren MP4-12C ему подарили

Угонщик убеждал полицию, что McLaren MP4-12C ему подарили
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В середине октября в городе Вальехо, штат Калифорния, угнали McLaren MP4-12C — злоумышленника задержали, однако он пытался убедить полицию, что автомобиль ему подарил друг. Об этой истории со ссылкой на данные департамента полиции рассказывает издание CarScoops.

19 октября на пересечении улиц Амадор и Небраска-стрит офицеры полиции обратили внимание на сидящего в неподвижном McLaren MP4-12C подозрительного человека. Полицейские проверили номер и выяснили, что автомобиль числится в угоне.

Угнанный McLaren MP4-12C

Угнанный McLaren MP4-12C

Фото: Департамент полиции города Вальехо

Когда сотрудники правоохранительных органов спросили у человека в машине, его ли она, тот ответил, что спорткар ему подарил друг. После этого полицейские связались с настоящим владельцем McLaren и тот заявил, что никому машину не дарил. Угонщик арестован.

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