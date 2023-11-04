Норрис считает, что пропустил Ферстаппена на старте из-за излишней осторожности

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1 после старта с первой позиции.

«Старт? Нет, не думаю, что у Ферстаппена больше мощности. Думаю, больше мощности у меня. Мне надо посмотреть повторы. Рывок с места был хорошим, но во второй фазе старта, возможно, я был слишком консервативен. Не думаю, что у меня была пробуксовка. Просто я действовал чуть более безопасно. Так что есть что улучшить на воскресенье.

Как бы то ни было, я немного заснул в эпизоде с Джорджем на первом круге. Но после этого темп был сильным. Я пытался угнаться за Максом, но этого просто оказалось недостаточно. Но было весело», — приводит слова Норриса Sky Sports.