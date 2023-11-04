Общий зачёт Ф-1: Перес оторвался от Хэмилтона, Цунода опередил Боттаса и Хюлькенберга

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выиграв короткую гонку перед Гран-при Бразилии, увеличил свой отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 253 очков. Голландец, отметим, уже стал недосягаем в турнирной таблице и обеспечил себе третий чемпионский титул.
Тем временем главной интригой общего зачёта остаётся сражение Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона за вице-чемпионство. Из-за проблем с резиной на последних кругах спринта экс-чемпион откатился на седьмое место и проиграл финишировавшему третьим Чеко четыре очка. За три Гран-при до конца сезона разрыв в этой паре вырос до 24 очков.
Шансы на второе место по итогам первенства также сохраняют Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Ландо Норрис и Шарль Леклер.
Отметим, что единственным изменением в таблице после спринта на «Интерлагосе» стал прорыв Юки Цуноды на 14-е место — японец разом опередил Валттери Боттаса и Нико Хюлькенберга.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 499 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 246.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 222.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 176.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов судьба первого места тоже уже решена — «Ред Булл» досрочно гарантировал себе победу. В борьбе за второе место «Мерседес» отыграл у «Феррари» два очка и теперь опережает её на 24 балла, а идущий четвёртым «Макларен» теперь на 27 очков впереди «Астон Мартин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 745 очков.
2. «Мерседес» — 378.
3. «Феррари» — 354.
4. «Макларен» — 263.
5. «Астон Мартин» — 236.
6. «Альпин» — 101.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 19.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
Гран-при Бразилии стартует в воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по московскому времени.