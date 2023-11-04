Общий зачёт Ф-1: Перес оторвался от Хэмилтона, Цунода опередил Боттаса и Хюлькенберга

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выиграв короткую гонку перед Гран-при Бразилии, увеличил свой отрыв в общем зачёте Формулы-1 до 253 очков. Голландец, отметим, уже стал недосягаем в турнирной таблице и обеспечил себе третий чемпионский титул.

Тем временем главной интригой общего зачёта остаётся сражение Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона за вице-чемпионство. Из-за проблем с резиной на последних кругах спринта экс-чемпион откатился на седьмое место и проиграл финишировавшему третьим Чеко четыре очка. За три Гран-при до конца сезона разрыв в этой паре вырос до 24 очков.

Шансы на второе место по итогам первенства также сохраняют Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Ландо Норрис и Шарль Леклер.

Отметим, что единственным изменением в таблице после спринта на «Интерлагосе» стал прорыв Юки Цуноды на 14-е место — японец разом опередил Валттери Боттаса и Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 499 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 246.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 222.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 176.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов судьба первого места тоже уже решена — «Ред Булл» досрочно гарантировал себе победу. В борьбе за второе место «Мерседес» отыграл у «Феррари» два очка и теперь опережает её на 24 балла, а идущий четвёртым «Макларен» теперь на 27 очков впереди «Астон Мартин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 745 очков.

2. «Мерседес» — 378.

3. «Феррари» — 354.

4. «Макларен» — 263.

5. «Астон Мартин» — 236.

6. «Альпин» — 101.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 19.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.

Гран-при Бразилии стартует в воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по московскому времени.