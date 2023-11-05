Расселл — о темпе «Мерседеса»: это горькая пилюля, которую надо проглотить

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртое место в спринте Гран-при Бразилии и недостаточно высокую скорость своей машины.

«Это горькая пилюля, которую надо проглотить. И это довольно озадачивает. К сожалению, каждый раз всё зависит от шин — от того, чтобы они оказались в идеальном рабочем окне. Особенно в последние два уикенда. Никто по-настоящему не понимает, когда у них всё работает и они находят немалую прибавку в скорости, как вчера «Феррари» в квалификации. А потом мы обнаруживаем наш гоночный темп — и внезапно его нет, хотя мы ожидали довольно многого. Так что я не знаю, чего ждать от воскресенья. Прямо сейчас, очевидно, мы настроены не слишком оптимистично, но условия будут другими, и это может полностью всё изменить», — приводит слова Расселла Sky Sports.