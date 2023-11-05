Норрис: не ожидал, что «Макларен» будет так близок к «Ред Булл» в Бразилии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что, хотя он и недоволен ошибками, выступление команды на Гран-при Бразилии превосходит его ожидания.

«Это сложная трасса, здесь нет чувства, что можно прибавить. Это в некотором роде похоже на «Трассу Америк» – вы проезжаете два круга, а потом теряете сцепление и начинаете испытывать трудности. Одна небольшая пробуксовка может стоить двух-трёх десятых.

Есть и положительные моменты. Мы определённо не ожидали, что на этой трассе будем близки к «Ред Булл», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

Напомним, гонка Гран-при Бразилии начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.