Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Бразилии

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 5 ноября, в Сан-Паулу.

«Старты сегодня, как всегда, были очень важны. В остальном важно было беречь резину, а мы в этом аспекте справляемся неплохо. Особенно всё было хорошо на втором отрезке, когда удалось увеличить отрыв. При высокой деградации тебе всегда нужно адаптировать свой пилотаж, так что трудности были.

Теперь нас ждёт новая для всех уличная трасса в Лас-Вегасе — и, думаю, она принесёт много сюрпризов!» — сказал Ферстаппен после выступления.

Отметим, что победа в Бразилии стала для Ферстаппена 52-й в карьере, по этому показателю он поднялся на четвёртое место в истории Формулы-1.