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Общий зачёт Формулы-1: Алонсо вышел на четвёртое место, Перес оторвался от Хэмилтона

Завершился 21-й этап Формулы-1 в сезоне-2023, который прошёл в Сан-Паулу (Бразилия). Победителем этапа стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, одержавший 17-ю победу в чемпионате и обновивший собственный рекорд.

Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, в упорной борьбе финишировавший третьим, поднялся на четвёртое место в личном зачёте.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 524 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 258.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 226.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 198.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 195.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 192.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 63.

11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 46.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 13.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов «Феррари» по-прежнему борется за второе место с «Мерседесом».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 782 очка.

2. «Мерседес» — 382.

3. «Феррари» — 362.

4. «Макларен» — 282.

5. «Астон Мартин» — 261.

6. «Альпин» — 108.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 21.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.