Общий зачёт Формулы-1: Алонсо вышел на четвёртое место, Перес оторвался от Хэмилтона

Завершился 21-й этап Формулы-1 в сезоне-2023, который прошёл в Сан-Паулу (Бразилия). Победителем этапа стал трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, одержавший 17-ю победу в чемпионате и обновивший собственный рекорд.
Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, в упорной борьбе финишировавший третьим, поднялся на четвёртое место в личном зачёте.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 524 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 258.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 226.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 198.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 195.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 192.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 63.
11. Пьер Гасли («Альпин») — 62.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 46.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 13.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов «Феррари» по-прежнему борется за второе место с «Мерседесом».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 782 очка.
2. «Мерседес» — 382.
3. «Феррари» — 362.
4. «Макларен» — 282.
5. «Астон Мартин» — 261.
6. «Альпин» — 108.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.