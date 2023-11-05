Расселл — о Гран-при Бразилии: самая слабая гонка для «Мерседеса» в этом году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу итогов Гран-при Бразилии.

«Очевидно, что в этот уикенд мы что-то сделали не так, и пока мы не очень понимаем, что именно, но темпа просто не было.

Мы думали, что вчерашний день у нас просто не получился, но теперь ясно, что всё не просто так, поэтому нам нужно переосмыслить и попытаться понять это.12 месяцев назад это была наша самая сильная гонка в году, а спустя 12 месяцев — самая слабая, что очень странно.

В этот уикенд машина была просто медленной. Шины скользили, и я думаю, что то, что мы делали, было максимумом. Что-то не сходится, нельзя внезапно потерять секунду мощности и превратиться из машины, борющейся за подиум, в машину, которая просто борется за очки», — приводит слова Расселла Sky Sports.