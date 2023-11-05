Перес и Алонсо обнялись после финиша Гран-при Бразилии Формулы-1
Пилоты Формулы-1 Серхио Перес («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») обнялись после финиша Гран-при Бразилии.
Напомним, Алонсо большую часть дистанции ехал третьим, однако за два круга до финиша Перес смог навязать испанцу борьбу и даже выйти вперёд, но уступил на финальных метрах заезда.
Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
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