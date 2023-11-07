Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о шансах «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса

Семикратный чемпион Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу ближайшего этапа «Королевских гонок», Гран-при Лас-Вегаса. Он состоится с 17 по 19 ноября.

«Сможем ли выступить лучше в Лас-Вегасе? Я этого не ожидаю. Но всякое может быть. С этой машиной никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В настоящий момент Хэмилтон занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 226 очков. На второй позиции мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, на счету которого 258 баллов. Лидирует товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен (524 очка), досрочно завоевавший чемпионство в нынешнем сезоне.

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