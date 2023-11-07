Тед Кравиц: Джорджу Расселлу нужен подиум

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц после Гран-при Бразилии высказался о выступлении пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в нынешнем сезоне. Напомним, в Сан-Паулу Расселл сошёл на 58-м круге.

«Сложная гонка для Джорджа Рассела. Неужели «Мерседес» собирается провести сезон, не выиграв ни одной гонки? Возможно. Будут ли они лучше в Лас-Вегасе и Абу-Даби? Кто знает. Джорджу Расселлу нужен подиум. Я думаю, это абсолютно точно. Джорджу Расселлу нужен подиум для поддержания его собственного морального духа. По его собственному признанию, у него был немного шокирующий сезон и он действительно хочет подняться на подиум в ближайшее время», — приводит слова Кравица GPFans со ссылкой на Sky Sports.