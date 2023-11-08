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«Ваше имя на постере». «Уильямс» устроил конкурс для болельщиков

«Ваше имя на постере». «Уильямс» устроил конкурс для болельщиков
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Британская команда Формулы-1 запустила конкурс для своих болельщиков. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, у фанатов появилось возможность разместить своё имя на постере, посвящённом предстоящему участию в Гран-при Абу-Даби.

Фото: https://www.williamsf1.com

Для участия необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте команды. Всего будет отобрано 15 победителей. Приём заявок закончится 20 ноября.

Гран-при Абу-Даби состоится с 24 по 26 ноября. Это заключительный этап сезона.

В Кубке конструкторов «Уильямс» в настоящий момент занимает седьмое место, имея в активе 28 очков. Трофей досрочно выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого сейчас 782 очка.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

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