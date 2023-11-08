Шарль Леклер назвал свою единственную мотивацию на оставшуюся часть сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в настоящий момент со спортивной точки зрения думает исключительно о том, как бы помочь команде одержать второе место в Кубке конструкторов.

«Конечно, обидно упускать так много возможностей на протяжении сезона. Я просто надеюсь, что мы всё равно сможем побороться за второе место в Кубке конструкторов. Это моя единственная мотивация на оставшуюся часть сезона, потому что всё остальное уже не будет чем-то суперзахватывающим», — приводит слова Леклера F1i.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 362 очка. На втором месте немецкая команда «Мерседес», на счету которой 382 балла. Трофей досрочно выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», в активе которого сейчас 782 очка.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: