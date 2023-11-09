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Макс Ферстаппен рассказал о взаимоотношениях с гоночным инженером в «Ред Булл»

Макс Ферстаппен рассказал о взаимоотношениях с гоночным инженером в «Ред Булл»
Макс Ферстаппен
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, почему они с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе так хорошо работают вместе.

«Особого секрета нет. Я думаю, что вы просто должны хорошо ладить. Вы должны понимать, чего хотите друг от друга, и мы вжились в свои роли. Мне больше не нужно ничего говорить. Если я сообщу, что у меня недостаточная или избыточная поворачиваемость, Джанпьеро сразу поймёт, что ему нужно сделать с машиной.

В то же время я знаю, как нужно управлять машиной. Именно поэтому я категорически против смены гоночных инженеров, потому что они имеют решающее значение для вашего выступления. Если вы много работаете вместе, чувства и связь становятся лишь лучше и крепче», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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