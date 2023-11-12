Ваулз: Гран-при Лас-Вегаса — лучшая возможность увеличить отрыв от «Альфа Таури»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз в преддверии Гран-при Лас-Вегаса поделился мнением об ожидаемом темпе болида его команды, а также рассказал о соперничестве с «Альфа Таури» в Кубке конструкторов.

«Я с нетерпением жду Лас-Вегаса по ряду причин. Прежде всего это будет зрелищное событие, а во-вторых — на этой трассе будут элементы, которые очень подойдут нашей машине. Плюс заключается в том, что с точки зрения эффективности болида и настройки уровня заднего крыла она ближе к Монце или даже к Спа, чем к другим автодромам.

Однако там всё равно будет совершенно новый асфальт — очень скользкая поверхность. Мы могли заметить в Катаре, как сильно изменилось время прохождения круга, а также, как изменилось поведение шин. Это предоставляет возможности, но в то же время ставит под риск. Думаю, мы можем увидеть некоторые проблемы с мягкими составами в самом начале Гран-при. Возможно, ситуация будет улучшаться с течением уикенда, но это может создать риск или принести нам награду.

Считаю, по сравнению с несколькими последними этапами, тут у нас будет лучшая возможность максимизировать количество своих очков и увеличить отрыв от «Альфа Таури» в чемпионате», — приводит слова Ваулза Motorsport Week.

За два этапа до конца команды в Кубке конструкторов разделяет семь очков. Лучшими выступлениями «Уильямса» в сезоне-2023 являются Гран-при Канады и Гран-при Италии, где усилиями Александера Албона им удалось набрать по шесть очков.