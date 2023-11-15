Марко: мы должны дать шанс этапу в Лас-Вегасе

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Является ли Лас-Вегас подходящим местом для Формулы-1? Я не тот человек, которого нужно об этом спрашивать. Но мы должны дать этому уикенду шанс, учитывая его гламур. Для начала я должен посмотреть, чтобы высказать мнение.

Я оставлю себе место для удивления. Всё будет отличаться, вход в паддок и тому подобное… И никто не знает, какое влияние окажут низкие температуры… Температура не опустится ниже 10 градусов? Это по-прежнему холодно. Ни один Гран-при в этом году не был таким холодным. Это совершенно новые условия, если говорить о настройке.

Мне интересно посмотреть, как себя проявят длинные прямые. Гонок перед Ф-1 не будет, поэтому мы вправе ожидать серьёзного изменения трассы», — приводит слова Марко Osterreich.