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На «Сфере» в Лас-Вегасе не будут использовать определённые цвета, чтобы не мешать пилотам

На «Сфере» в Лас-Вегасе не будут использовать определённые цвета, чтобы не мешать пилотам
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В преддверии Гран-при Лас-Вегаса продолжает обсуждаться организационная составляющая этапа «Королевских гонок». Так, например, было принято решение относительно освещения «Сферы» — нового высокотехнологического сооружения в Лас-Вегасе, на фасаде которого через светодиоды демонстрируются различные изображения.

Чтобы не отвлекать пилотов, организаторами было принято решение не демонстрировать на «Сфере» три цвета: жёлтый, красный и синий, так как они соответствуют флагам, которые могут быть использованы во время гонки. Джоэл Фишер, вице-президент MSG Entertainment, ответственной за «Сферу», рассказал о причинах такого решения.

«Всё дело в безопасности. Конечно, мы будем соответствовать требованиям ФИА. К нам приезжали в ночное время и тестировали показ разных цветов и вещей на «Сфере», и теперь мы знаем, чего нам не следует показывать. Для этой задачи у нас есть шоураннер», — сказал Фишер в интервью Autosport.

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