На Гран-при Лас-Вегаса принудительно выгоняли болельщиков с трибун

Сегодня, 17 ноября, в рамках Гран-при Лас-Вегаса проходят тренировочные заезды очередного этапа Формулы-1. Вторая свободная практика была дважды перенесена и в итоге началась в 2:30 по местному времени. Также сообщалось, что по причине преждевременной остановки первой сессии вторая практика продлится на 30 минут дольше, однако это решение было отменено в связи с очередным переносом заезда и тем, что движение по городу должно быть восстановлено к 4:00 по местному времени.

Помимо этого, по логистическим причинам все фан-зоны Гран-при Лас-Вегаса закрываются в 1:30. Это привело к тому, что болельщиков выводили с трибун и не разрешали вживую понаблюдать за второй свободной практикой.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию второй свободной практики Гран-при Лас-Вегаса.