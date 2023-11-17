Ферстаппен: в моей жизни были трассы и получше

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от городской трассы в Лас-Вегасе и рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться по ходу свободных заездов.

«Скользко. Конечно, в первой тренировке мы не проехали достаточно, поэтому потребовалось немного больше времени, чтобы привыкнуть, и, думаю, в конце концов, всё наладилось. Нам удалось выполнить всю программу, которую я на сегодняшний день считал важной.

В моей жизни были трассы получше. Я уже говорил это вчера и не узнал ничего нового. Мы просто продолжаем выполнять нашу работу. «Софты» на одном круге, конечно, хороши. Однако на длинных отрезках было немного сложнее, покрышки сильно изнашивались. Поэтому мы быстро перешли к «медиуму». Но похоже, что и он не так прост на длинных отрезках. Есть вещи, на которые нам необходимо обратить внимание, чтобы понять, как можно улучшить работу покрышек. Думаю, что мы по-прежнему очень хорошо выглядим относительно остальных, но я всё ещё чувствую, что мы может выполнять свою работу лучше», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.