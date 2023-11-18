Лэнсу Строллу угрожает получение второго штрафа за один день

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл может получить второе показание за один день в рамках Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. После третьей тренировки Стролл был оштрафован потерей пяти позиций на стартовой решётке за то, что обогнал соперника вопреки двойным жёлтым флагам. Сейчас Лэнс вновь попал под расследование со стороны судей: пилот подозревается в том, что недостаточно сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов. Стролл вызван для разбирательств к стюардам.

Лэнс показал в квалификации Гран-при Лас-Вегаса 14-й результат и с учётом уже имеющегося штрафа будет стартовать не выше 19-й позиции. Ещё одно наказание опустит его на последнюю стартовую позицию.