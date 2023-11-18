В «Ред Булл» объяснили, почему довольны 3-м местом, и назвали своё главное преимущество

В команде «Ред Булл» прокомментировали итоги квалификации Гран-при Лас-Вегаса, предпоследнего этапа Формулы-1 сезона-2023, в которой Макс Ферстаппен уступил гонщикам «Феррари» и занял только третье место. По словам советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, третья позиция была максимумом возможного, но австрийцы рассчитывают на преимущество в гонке.

«Третье место — максимум возможного для нас. Думаю, решающим будет то, кому удастся дольше беречь резины. И в этом компоненте, мне кажется, у нас преимущество», — сказал Марко в интервью телеканалу ServusTV.

«Свою роль сыграли отличия двигателя «Феррари». Мы знаем, что они быстрее прогревают шины. Но в гонке это станет проблемой, — добавил Хельмут. — В третьей тренировке мы проигрывали 0,7 секунды и явно приблизились в квалификации. Так что мы довольны третьим местом. Обе машины мы настраивали таким образом, чтобы гонка получилась более позитивной, чем квалификация».

Мнение Марко разделяет и руководитель команды Кристиан Хорнер. «Уже в тренировках мы видели, что «Феррари» очень быстры на одном круге. Особенность их машины в том, что она жёстче работает с шинами. Если честно, мы ожидали этого», — отметил он в интервью Sky Sports.

Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 стартует в воскресенье, 19 ноября, в 9:00 мск. Макс Ферстаппен будет стартовать со второго места, поскольку Карлос Сайнс получил штраф в 10 позиций. С поула же заезд начнёт Шарль Леклер.