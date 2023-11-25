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Перес объяснил неудачное выступление в третьем сегменте квалификации Гран-при Абу-Даби

Перес объяснил неудачное выступление в третьем сегменте квалификации Гран-при Абу-Даби
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился сложностями, с которыми он столкнулся в третьем сегменте квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он занял лишь девятое место. Напомним, победителем заезда стал напарник Переса Макс Ферстаппен.

«Всё было очень хорошо — в первом и втором сегменте мы были конкурентоспособными, но, к сожалению, мы не смогли собрать всё воедино в третьем сегменте, и после того, как нам удалили круг, стало ещё хуже. На изношенном комплекте покрышек была катастрофа, и, к сожалению, я нарушил границы трассы. Был момент, когда я выходил из первого поворота, и действительно было тяжело собрать чистый круг.

Подиум будет нашей целью на завтра, но ни у кого нет точной информации о том, как пройдёт гонка. Я всегда говорю, что всякое может случиться», — приводит слова Переса после квалификации пресс-служба «Ред Булл».

Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:23.445
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.139
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.337
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